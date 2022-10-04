Van'da 29 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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Van'da 29 araç trafikten men edildi

04.10.2022 19:07
Van'da 29 araç trafikten men edildi

Van'da yüksek sesle müzik dinleyen ve abartı egzoz kullanan sürücüler ile bazı plakalara idari para cezası uygulandı, 29 araç trafikten men edildi.

Van'da yüksek sesle müzik dinleyen ve abartı egzoz kullanan sürücüler ile bazı plakalara idari para cezası uygulandı, 29 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, 27 Eylül-4 Ekim'de kentin farklı noktalarında trafik denetimleri yaptı, uygulamalar sırasında 12 bin 529 aracı kontrol etti.

Denetimlerde, 1671 araç ve sürücüye yaptıkları ihlallerden dolayı idari para cezası uygulandı, 29 araç trafikten men edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'da 29 araç trafikten men edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 29 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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