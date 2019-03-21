Son Dakika Haberleri: Van'da Yükümlüler, Tiyatro Oyunu ile Sahne Aldı

Van'da Yükümlüler, Tiyatro Oyunu ile Sahne Aldı

1 saat önce

VAN'da denetimli serbestlikten yararlanan yükümlülerin rol aldığı 'İnsanoğlu' adlı tiyatro oyunu, izleyiciler tarafından alkışlandı.

Van'da Yükümlüler, Tiyatro Oyunu ile Sahne Aldı, System.String[]
VAN'da denetimli serbestlikten yararlanan yükümlülerin rol aldığı 'İnsanoğlu' adlı tiyatro oyunu, izleyiciler tarafından alkışlandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin eğitim ve iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında Van Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde, yükümlüler Van Devlet Tiyatro Salonu'nda sahne aldı. 'İnsanoğlu' adlı tiyatro oyununu Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İpekyolu Kaymakamı Cemil Öztürk, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak, Devlet Tiyatroları Müdiresi Azade Küçükaycan, Van Denetimli Serbestlik Şefi Erkan Yıldırım, kurum amirleri ile vatandaşlar izledi. İlgiyle izlenen program sonunda Vali Bilmez katkıda bulunanlara teşekkür plaketi verdi.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:03 Kaynak: DHA

Van, Güncel
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