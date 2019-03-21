Van'da Yükümlüler, Tiyatro Oyunu ile Sahne Aldı

VAN'da denetimli serbestlikten yararlanan yükümlülerin rol aldığı 'İnsanoğlu' adlı tiyatro oyunu, izleyiciler tarafından alkışlandı.

VAN'da denetimli serbestlikten yararlanan yükümlülerin rol aldığı 'İnsanoğlu' adlı tiyatro oyunu, izleyiciler tarafından alkışlandı.



Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin eğitim ve iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında Van Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde, yükümlüler Van Devlet Tiyatro Salonu'nda sahne aldı. 'İnsanoğlu' adlı tiyatro oyununu Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İpekyolu Kaymakamı Cemil Öztürk, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak, Devlet Tiyatroları Müdiresi Azade Küçükaycan, Van Denetimli Serbestlik Şefi Erkan Yıldırım, kurum amirleri ile vatandaşlar izledi. İlgiyle izlenen program sonunda Vali Bilmez katkıda bulunanlara teşekkür plaketi verdi.



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