Van'da Yükümlüler Tiyatro Oyununda Sahne Alacak

Van'da denetim serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin eğitim ve iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında imzalanan protokol çerçevesinde, yükümlüler bir tiyatro oyununda sahne alacak.

Van'da denetim serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin eğitim ve iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında imzalanan protokol çerçevesinde, yükümlüler bir tiyatro oyununda sahne alacak.



Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Van Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü arasında denetim serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin eğitim ve iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında yükümlülerin bir tiyatro oyununda sahne alabileceği belirtildi.



Denetimli Serbestlik Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen protokol törenine Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak, Devlet Tiyatroları Müdiresi Azade Küçükaycan, İdari ve Mali İşler Müdürü Orhan Gazi Okay, Van Denetimli Serbestlik Şefi Erkan Yıldırım ve Devlet Tiyatroları Sanatçısı Özge Arslan katıldı.



İki kurum arasından imzalanan protokolün ardından açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Van'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde toplam 9 bin 57 kişinin yaralandığını belirtti. Cumhuriyet Başsavcısı Keskin, "Bunlardan 6 bin 608 tanesi adli kontrol, 665 tanesi adli para cezası, bin 190 tanesi cezaevinden denetimli serbest ayrılan, 301 tanesi de uyuşturucu madde kullanımına ilişkin dosyaları vardır. Bizler özellikle adli para cezası ve cezaevinden denetimli serbestliğe ayrılan hükümler arasından kendi istekleri doğrultusunda yapılan eğitim ve iyileştirme çalışmaları kapsamında gönüllü olarak istekte bulunan 11 kişiyle başladığımız bu etkinliğin amacı, bu arkadaşların profesyonel bir elden alacakları eğitim sonucunda ileriki aşamada oluşturulacak bir grupla tiyatro oyununda sahne alabilecek. Özellikle Van Devlet Tiyatroları Müdiremiz Azade Küçükaycan ve tiyatro eğitimcimize yardımlarından dolayı teşekkür ederim" dedi.



Devlet Tiyatroları Müdiresi Azade Küçükaycan ise, devlet tiyatroları olarak sahnelenecek oyunlarla her zaman gençlerin yanında olacaklarını söyledi.



Gönüllü mahkum oyuncularla altıncı provalarını gerçekleştirdiklerini belirten Devlet Tiyatroları Sanatçısı Özge Arslan da, mahkum oyuncularla birlikte çok iyi çalışmalara imza atacaklarını kaydetti. - VAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kızını Öldüren Kadın Karakola Koştu: Öldürdüm, Gidin Alın

Son Dakika! Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Ünlü Oyuncu Deniz Çakır İçin Karar Verildi

Ankara'da 5 Suriyelinin Öldüğü Yangınla İlgili Soruşturmada 3 Kişi Gözaltına Alındı

Şerdil Dara Odabaşı'nın Adaylığı, İYİ Parti Tabanını da Ayaklandırdı