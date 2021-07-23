Yurda yasa dışı yollarla giren 25 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

Van'ın Muradiye ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazi tarama faaliyetleri sırasında ilçenin Karahan Mahallesi kırsalında yürüyerek ilerleyen grubu fark etti.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 15 Afganistan uyrukluyu yakaladı.
Öte yandan, aynı mahallede göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisini alan ekipler, şüphe üzerine durdurdukları ticari takside 10 Afganistan uyruklunun bulunduğunu tespit etti.
Yakalanan 25 düzensiz göçmenin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.
İlçede yasadışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla farklı tarihlerde gözaltına alınan E.K, E.A, K.D.K, M.A, S.K. ve E.İ. ise sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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