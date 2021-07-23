Yurda yasa dışı yollarla giren 25 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

İlçede yasadışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla farklı tarihlerde gözaltına alınan E.K, E.A, K.D.K, M.A, S.K. ve E.İ. ise sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

2 bin nüfuslu beldeye 50 bin kişi geldi! Belediye başkanı isyan etti: Aşırı yoğunluktan dolayı alt yapı ve gıda tedarik zinciri yetersiz kalıyor