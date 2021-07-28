Yurda yasa dışı yollarla giren 86 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

Yurda yasa dışı yollarla giren 86 yabancı uyruklu yakalandı

Van'ın Muradiye ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 86 yabancı uyruklu yakalandı.

Van'ın Muradiye ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 86 yabancı uyruklu yakalandı. Muradiye- Erciş kara yolunda denetim yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 minibüsteki 86 Afganistan uyruklunun yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi. Afganistanlılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. Ayrıca ilçede yasa dışı geçişleri organize edenlere yönelik farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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