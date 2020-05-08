Van'da yürütülen Kovid-19 mücadelesi ele alındı - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentte bazı vatandaşların sorumsuzca davranışlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik başarılı çalışmaları zora soktuğunu belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bilmez başkanlığında düzenlenen toplantıda, Kovid-19 salgınıyla mücadeledeki çalışmalar ele alındı.

Bilmez, toplantıda yaptığı konuşmada, Van'da koronavirüsle mücadele kapsamında başta hastaneler, sağlık çalışanları ve diğer kurumların iyi bir koordinasyonla başarılı çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.

"Ancak özellikle bazı vatandaşlarımızın sorumsuzca davranmaları mücadelemizi zora soktu." ifadesini kullanan Bilmez, şunları kaydetti:

"Son olarak Ortanca Mahallesi'nde yasak olmasına rağmen vatandaşlar taziye çadırı kurdu. Taziye bağlantılı koronavirüs testi pozitif çıkan vaka sayımız da kısa sürede 51'e yükseldi. Bu vakalar toplum sağlığımızı tehdit eder hale geldi. Bundan dolayı normalleşme süreci için atacağımız adımları ötelemek zorunda kalacağız. Bu vatandaşlarımız sadece kendi sağlıklarını değil toplumun sağlığını da tehlikeye atıyor. Bu konuda vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz. Taziye düzenleyen, mevlit okutmak için bir araya gelenleri 155 polis ve 156 jandarma hatlarımıza bildirsinler."

Toplantı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, YYÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Sebahattin Çelik, YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden, Erciş Devlet Hastanesi Başhekimi Suat Altın ve Kamu Hastaneleri Birliği Daire Başkanı Adem Erginoğuz'un Van'daki genel sağlık durumu ve koronavirüs salgınıyla ilgili görüşlerini bildirmesiyle sona erdi.