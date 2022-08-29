Van'da iki el bombası ile gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Van'da yürütülen operasyonlarda, iki el bombası, gümrük kaçağı 26 litre alkol, 36 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 771 paket sigara ele geçirildi, 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 22-28 Ağustos tarihlerinde yapılan çalışmalarda, iki el bombası, elektronik kumanda, gümrük kaçağı 26 litre alkol, 36 bin dolu makaron, 210 bin boş makaron ile 771 paket sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda, 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı.