Yuvaköy Yaylası'na doğa yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Yuvaköy Yaylası'na doğa yürüyüşü düzenlendi

30.05.2022 13:20

Van'ın İpekyolu Belediyesi, kültür ve doğa etkinlikleri kapsamında Yuvaköy Yaylası'na doğa yürüyüşü düzenledi.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, kültür ve doğa etkinlikleri kapsamında Yuvaköy Yaylası'na doğa yürüyüşü düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık bin doğasever, doğal güzellikleriyle ilgi çeken bölgedeki 5 kilometrelik parkurda yürüyüş yaptı, fotoğraf çekti.

Yaylada halay çeken katılımcılara, belediye tarafından ikramda bulunuldu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, doğa yürüyüşü etkinliğine yoğun katılımın olduğunu söyledi.

Kentin doğal güzelliklerini vatandaşlara göstermek istediklerini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Geçen hafta Erek Dağı zirvesine doğa yürüyüşü düzenledik. Yaklaşık bin doğa tutkunuyla birlikte eşsiz doğal güzelliklerine şahitlik ettik. Kovid-19 salgını ve tedbirleri nedeniyle bir süre ara verdiğimiz sosyal etkinliklere yeniden başladık. Yürüyüşlerimiz her hafta yeni bir rotada devam edecek. Bu hafta doğa harikası Yuvaköy'de doğaseverlerle yürüyüş yaptık."

Yuvaköy Yaylası'na doğa yürüyüşü düzenlendi
Yuvaköy Yaylası'na doğa yürüyüşü düzenlendi
Yuvaköy Yaylası'na doğa yürüyüşü düzenlendi
Yuvaköy Yaylası'na doğa yürüyüşü düzenlendi

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Doğa tutkunlarının rotası Topuk Yaylası oldu Doğa tutkunlarının rotası Topuk Yaylası oldu İpekyolu Belediyesi'nden doğa yürüyüşü İpekyolu Belediyesi'nden doğa yürüyüşü
Kaynak: AA

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