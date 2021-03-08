Van'da yüz yüze eğitim öncesi okul bahçelerine sosyal mesafe uyarı işaretleri çizildi - TEKRAR - Son Dakika

Van'da yüz yüze eğitim öncesi okul bahçelerine sosyal mesafe uyarı işaretleri çizildi

VAN'da Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, normalleşme süreci ile birlikte 2 Mart'ta başlayacak yüz yüze eğitim öncesi, Tuşba İskele Ortaokulu bahçesine yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemlerini içeren sosyal mesafe ve oyun çizgileri çizdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Desteklik Polislik Şubesi ile Büyükşehir Belediyesine bağlı Ulaştırma Dairesi ekipleri, normalleşme süreci ile birlikte 2 Mart'ta başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesi, okulların bahçe zeminlerine yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri ile oyunları içeren çizimler yaptı. Ekipler, Tuşba ilçesine bağlı İskele Ortaokulu bahçesine sosyal mesafe ve oyun çizgileri çizerek öğrenciler için hazır hale getirdi.

Toplum Destekli Polislik Şubesi'nde görevli polis memuru Kadir İnan, 2 Mart'ta başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesi okulların bahçesine oyun ve sosyal mesafe içeren çizimler yaptıklarını belirterek, "Yüz yüze eğitim öncesi öğrencilerimize küçük bir sürpriz yapmak istedik. Bu çalışmamızı Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı ekipleri ile birlikte yapıyoruz. Bu okulumuza, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyun çizgileri çizerek hem öğrencilerimize geçmişten günümüze oyunlarımızı unutturmamış olacağız, hem de ders aralarında açık havada maske, mesafe, temizlik kurallarına bağlı bu güzel oyunlarla zaman geçirmelerini sağlamayı hedefliyoruz" dedi.