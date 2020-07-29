Van'da zabıta ekipleri bayram öncesi denetimlerini artırdı - Son Dakika

İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi ilçe merkezindeki iş yerlerine yönelik denetimlerini artırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleri kapsamında faaliyete başlayan düğün ve nikah salonlarında denetim yapan ekipler, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulması uyarısında bulundu.

Bayram öncesinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla oluşacak yoğunluğun önlenmesi amacıyla cadde, sokak, yol kenarı, kaldırım veya diğer açık alanlarda tezgah ve seyyar satıcı tezgahları kurulmaması için çalışma yürüten ekipler, kaldırımları işgal ederek, yaya trafiğini güçleştiren, parkları oturulamaz duruma getiren seyyar satıcılara müdahale etti.

Ekipler, tatlı ve şekerleme üretimi yapan imalathaneler ile satış noktalarını da denetledi.

İlçe Sağlık, Emniyet ve Tarım ve Orman Müdürlüklerinden ekiplerin katılımıyla yapılan denetimlerde, üretim, depolama ve satış noktaları, temizlik ve hijyen koşulları, personelin kişisel bakımı, gramaj, son kullanım tarihi ve saklama koşulları kontrol edildi.