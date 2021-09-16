Van'da zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi - Son Dakika

Ekipler, gıda mühendisleri eşliğinde, alışveriş merkezlerindeki kafe, restoran ve lokantalarda hijyen, fiyat tarifesi, gramaj, maske ve eldiven kullanımı konularında denetim yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, gıda üretim ve tüketimi yapılan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Davutoğlu'nun "Amed" ve federasyon kararı yorumuna MHP lideri Bahçeli'den çok sert tepki geldi: Haddini bil, haysiyet sahibi ol

İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu