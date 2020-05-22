Van'da zabıta ekiplerinden bayram denetimi - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesi şehir merkezindeki pastanelerde ve tatlıcılarda denetim yaptı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bayram öncesi şehir merkezindeki pastanelerde ve tatlıcılarda hijyen, ruhsat ve gramaj denetimi yapan ekipler, kurallara uymayan iş yerleri sahiplerini uyardı, cezai işlem uyguladı.

Ekipler ayrıca İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince, bayramı öncesi ve bayram süresince cadde ve sokaklarda satış yapmaları yasaklanan seyyar satıcılara yönelik denetim yaptı, ana caddelerde nöbet uygulamasına geçti.