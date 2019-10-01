Son Dakika Haberleri: Van'da zabıta seyyar satıcı arasında gerginlik
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Van'da zabıta seyyar satıcı arasında gerginlik

42 dakika önce

Van'da zabıta ekipleri ile kaldırım ve parkta satış yapan seyyar satıcılar arasında gerginlik çıktı.

Van'da zabıta seyyar satıcı arasında gerginlik, System.String[]

Van'da zabıta ekipleri ile kaldırım ve parkta satış yapan seyyar satıcılar arasında gerginlik çıktı.

Öğle saatlerinde İpekyolu ilçesindeki Sanat Park ve yanındaki Sanat Sokağında uygulama yapan zabıta ekipleriyle seyyar satıcıları arasında gerginlik çıktı. Bir zabıta memurunun da darp edildiği gerginliğe polis ekipleri müdahale etti. Seyyar satıcılar gerginlikten sonra bölgeden ayrılırken, yaralı zabıta memuru ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

(İHA)

İpekyolu, Zabıta, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:45 Kaynak: İHA
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