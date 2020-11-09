'Van'da zeminin sıvılaşma riskinin yüksek olduğu bölgeler var' - Son Dakika

İNŞAAT Mühendisleri Odası Van Şube Başkanı Fırat Durmaz, bazı jeoloji mühendisleri tarafından yapılan çalışmalarda, deprem sırasında salınımlardan kaynaklı zeminin sıvılaşma riskinin yüksek olduğu bölgeler olduğunu söyledi.

Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 yılında büyüklükleri 7.2 ve 5.6 olan 2 deprem meydana geldi. Her iki depremde 644 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. 9 yıl önce meydana gelen her iki yıkıcı depremde birçok bina oturulamaz hale geldi. Türkiye'de herkesin depremle yaşamayı bilmesi gerektiğini söyleyen İnşaat Mühendisleri Odası Van Şube Başkanı Fırat Durmaz, "Deprem yaşandıktan kısa süre sonra acılarımızı unutabiliyoruz. Yakın zamanda Başkale'de deprem yaşadık. Başkale'de küçük bir deprem olmasına rağmen maalesef can ve mal kayıpları yaşadık. Kısa süre önce İzmir'de bir deprem meydana geldi. Gelişmişlik açısından şehirlerimiz ne kadar gelişmiş olursa olsun, maalesef depremlerle alakalı gerekli tedbirler alınmadığı zaman, deprem eylem planları yeterli olmadığı zaman bu tür felaketlerde insanlarımız mağdur olabiliyor ve felaketler kaçınılmaz oluyor" dedi.