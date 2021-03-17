Van'da, Zernek Barajı çevresinde bulunan çuvalların içinden 114 kilogram eroin çıktı - Son Dakika

Olayla ilgili şüphelilerin tespitine yönelik soruşturma devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti