Van'da zincirleme kaza: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika

Ağrı yolunda, 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Van- Ağrı yolu Erciş Belediyesi kavşağında meydana geldi. Van'dan Ağrı yönüne giden sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 13 D 144 plakalı TIR, 65 T 5148 plakalı taksi ve 65 NY 715 plakalı damperli kamyon çarpıştı. Kazada 1'i ağır 4 kişi, yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.