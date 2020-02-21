Van'da zincirleme kaza: 5 yaralı - Son Dakika

Van'da zincirleme kaza: 5 yaralı
6 saat önce
Van-Hakkari kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:07 Kaynak: İHA
Van- Hakkari kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Kurubaş mevkiinde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı 3 araç bir birine çarptı. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla Van-Hakkari kara yolu yeniden trafiğe açıldı. - VAN
Son Dakika Klip çekiminde hasta rolünü canlandıran kişi gerçekten hastanelik oldu AK Parti Hakkari İl Teşkilatı, çığ tehlikesinden son anda kurtuldu Çocukların tehlikeli kar oyunu 14 yaşındaki kız, babasıyla yaşayan kadını sırtından bıçaklayarak yaraladı