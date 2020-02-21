Van'da zincirleme kaza: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Van'da zincirleme kaza: 5 yaralı - Son Dakika

Van'da zincirleme kaza: 5 yaralı

6 saat önce

Van-Hakkari kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Van'da zincirleme kaza: 5 yaralı, System.String[]

Van- Hakkari kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Kurubaş mevkiinde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı 3 araç bir birine çarptı. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla Van-Hakkari kara yolu yeniden trafiğe açıldı. - VAN

Hakkari, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:07 Kaynak: İHA
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