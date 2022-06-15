Zincirleme trafik kazası sonrası araçlar tanınmayacak hale geldi: 1 ölü, 4 ağır yaralı - Son Dakika
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Zincirleme trafik kazası sonrası araçlar tanınmayacak hale geldi: 1 ölü, 4 ağır yaralı

15.06.2022 11:17

Zincirleme trafik kazası sonrası araçlar tanınmayacak hale geldi: 1 ölü 4 ağır yaralı Van'ın Gevaş ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de ağır yaralandı.

Zincirleme trafik kazası sonrası araçlar tanınmayacak hale geldi: 1 ölü 4 ağır yaralı

VAN - Van'ın Gevaş ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de ağır yaralandı.

Edinile bilgilere göre Van-Tatvan Karayolu Balaban mevkiinde 3 aracın karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybederken 4 kişi de ağır yaralandı. Olaya yerine sağlık ekipleri ve Gevaş İtfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, kazada hayatını kaybeden ve ismi belirlenemeyen kişi ise Gevaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı ifade edildi.

Kazayla ilgili araştırma başlatıldı.

Zincirleme trafik kazası sonrası araçlar tanınmayacak hale geldi: 1 ölü, 4 ağır yaralı
Zincirleme trafik kazası sonrası araçlar tanınmayacak hale geldi: 1 ölü, 4 ağır yaralı
Zincirleme trafik kazası sonrası araçlar tanınmayacak hale geldi: 1 ölü, 4 ağır yaralı
Zincirleme trafik kazası sonrası araçlar tanınmayacak hale geldi: 1 ölü, 4 ağır yaralı
Zincirleme trafik kazası sonrası araçlar tanınmayacak hale geldi: 1 ölü, 4 ağır yaralı
Zincirleme trafik kazası sonrası araçlar tanınmayacak hale geldi: 1 ölü, 4 ağır yaralı
Zincirleme trafik kazası sonrası araçlar tanınmayacak hale geldi: 1 ölü, 4 ağır yaralı
Zincirleme trafik kazası sonrası araçlar tanınmayacak hale geldi: 1 ölü, 4 ağır yaralı
Zincirleme trafik kazası sonrası araçlar tanınmayacak hale geldi: 1 ölü, 4 ağır yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zincirleme trafik kazası sonrası araçlar tanınmayacak hale geldi: 1 ölü, 4 ağır yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zincirleme trafik kazası sonrası araçlar tanınmayacak hale geldi: 1 ölü, 4 ağır yaralı - Son Dakika
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