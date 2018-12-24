Son Dakika Haberleri: Van'da Zincirleme Trafik Kazası: 10 Yaralı

Van'da Zincirleme Trafik Kazası: 10 Yaralı

13 dakika önce

Van'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Van'da Zincirleme Trafik Kazası: 10 Yaralı, System.String[]
Van'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Van- Erciş kara yolunun 35. kilometresinde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 65 V 1565 plakalı minibüs ile 04 AJ 677 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücüler, araçlarını yol kenarına park ederek yaralılara yardıma koştu. Bu sırada Erciş istikametinden Van'a giden yolcu otobüsü ile otomobil, park halindeki cam yüklü kamyonete çarptı.

Kara yolunda 5 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulans ve özel araçlarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım kontrollü sağlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:37 Kaynak: AA

Erciş, Van, Güncel
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