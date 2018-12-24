Van'da Zincirleme Trafik Kazası; 6 Yaralı

Van'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Van'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 65 V 1565 plakalı minibüs ile 04 AJ 677 plakalı otomobil kaza yaptı. Kazayı gören ve yoldan geçen diğer sürücüler yardım etmek için araçlarından inerek kaza yerine gitti. Kazadan kısa süre sonra Erciş istikametinden Van'a seyir halinde olan şehirlerarası yolcu otobüsü, 65 NP 636, 16 EC 606 plakalı otomobil ile 65 DL 197 plakalı cam yüklü kamyonete çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ve jandarma sevk edildi. Polis ve jandarma olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, kazada hurdaya dönen kamyonete kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Kamyonette bulunan 4 kişi, kaza yapan araçlara yardım etmek için kamyonetten indiklerini, kendilerine bir şey olmadığını söyledi. Kazayla ilgili tahkikat başladı. - VAN

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