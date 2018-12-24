Son Dakika Haberleri: Van'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

Van'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

2 saat önce

Van'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı Kazada hurdaya dönen kamyonete kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçtiVAN - Van'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Van'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Kazada hurdaya dönen kamyonete kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti

VAN - Van'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Van- Erciş karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 65 V 1565 plakalı minibüs ile 04 AJ 677 plakalı otomobil kaza yaptı. Kazayı gören ve yoldan geçen diğer sürücüler yardım etmek için araçlarından inerek kaza yerine gittiler. Kazadan kısa süre sonra Erciş istikametinden Van'a seyir halinde olan şehirlerarası yolcu otobüs 65 NP 636, 16 EC 606 plakalı otomobil ile 65 DL 197 plakalı cam yüklü kamyonete çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ve jandarma sevk geldi. Polis ve jandarma olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, kazaya hurdaya dönen kamyonete kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçildi. Kamyonete bulunan 4 kişi kaza yapan araçlara yardım etmek için indikleri için kentlerine bir şey olmadığını söylediler. Kazayla ilgili tahkikat başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:06 Kaynak: İHA

Erciş, Van, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Acun Ilıcalı'nın 'Mucize Çocuk' Dediği Kızı Banu Ilıcalı, Duru Güzelliğiyle Büyüledi Samsunda Feci Trafik Kazası! 1 Can Gitti, Görevliler, Yaralılar İçin Zamana Karşı Yarıştılar

Öfkeli Adam, Arabasına Çarpan Sürücüyü Yumruk Darbeleriyle Bayılttı Ordu'da Belediyenin Atık Tesisinde Parçalanmış Ceset Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 14:20:01. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]