Van'da Zincirleme Trafik Kazası: 8 Yaralı
1 saat önce
VAN'da etkili olan kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi.
VAN'da etkili olan kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi. Van-Erciş Karayolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza, Van-Erciş Karayolu'nun 30'uncu kilometresindeki Tabanlı Mahallesi mevkiinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Erciş yönünden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 65 V 1565 plakalı minibüs aynı yönde giden 04 AJ 677 plakalı ticari otomobile arkadan çaprtı. Kaza yerinde durmak isteyen yolcu otobosü ise kayganlaşan yolda bekleyen 6 araca çarptı. Özel bir firmaya ait çekicinin de karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Van'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alınırken, polis ve jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:48 Kaynak: DHA
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