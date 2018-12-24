Son Dakika Haberleri: Van'da Zincirleme Trafik Kazası: 8 Yaralı

Van'da Zincirleme Trafik Kazası: 8 Yaralı

1 saat önce

VAN'da etkili olan kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi.

Van'da Zincirleme Trafik Kazası: 8 Yaralı, System.String[]
VAN'da etkili olan kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi. Van-Erciş Karayolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza, Van-Erciş Karayolu'nun 30'uncu kilometresindeki Tabanlı Mahallesi mevkiinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Erciş yönünden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 65 V 1565 plakalı minibüs aynı yönde giden 04 AJ 677 plakalı ticari otomobile arkadan çaprtı. Kaza yerinde durmak isteyen yolcu otobosü ise kayganlaşan yolda bekleyen 6 araca çarptı. Özel bir firmaya ait çekicinin de karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Van'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alınırken, polis ve jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:48 Kaynak: DHA

Kar, Van, Güncel
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