Van'da Zincirleme Trafik Kazası 8 Yaralı
10 dakika önce
Van'da etkili olan kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi.
Van
'da etkili olan kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi. Van- Erciş
Karayolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza, Van-Erciş Karayolu'nun 30'uncu kilometresindeki Tabanlı Mahallesi mevkiinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Erciş yönünden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 65 V 1565 plakalı minibüs aynı yönde giden 04 AJ 677 plakalı ticari otomobile arkadan çaprtı. Kaza yerinde durmak isteyen yolcu otobosü ise kayganlaşan yolda bekleyen 6 araca çarptı. Özel bir firmaya ait çekicinin de karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Van'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alınırken, polis ve jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:38 Kaynak: DHA
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