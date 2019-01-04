Son Dakika Haberleri: Van'da Zorlu Hasta Kurtarma Operasyonu

Van'da Zorlu Hasta Kurtarma Operasyonu

1 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 70 yaşındaki tansiyon ve şeker hastası Zerin Şeker'i 7 saatlik zorlu bir çalışmanın ardından hastaneye ulaştırdı.

Van'da Zorlu Hasta Kurtarma Operasyonu, System.String[]
Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 70 yaşındaki tansiyon ve şeker hastası Zerin Şeker'i 7 saatlik zorlu bir çalışmanın ardından hastaneye ulaştırdı.

Van'ın Bahçesaray ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Özbeyli Mahallesi'nde dün gece rahatsızlanan tansiyon ve şeker hastası Zerin Şeker'in yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbarın ardından hastayı almak için yola koyulan sağlık ekipleri, mahalle yolu kapalı olduğundan dolayı ilerleyemeyince Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekiplerine haber verildi. Hemen harekete geçen ekipler, yer yer 2 metreyi bulan karı yaklaşık 7 saatlik çalışmanın sonucunda temizleyerek mahalleye ulaştı. Sağlık ekipleri, kronik tansiyon ve şeker hastası olduğu belirlenen yaşlı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlaçları bittiği için durumu kötüleşen hasta, daha sonra Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, Bahçesaray ilçesine yaklaşık 29 kilometre uzaklıktaki Altındere Mahallesi'nin yolunu açan ekipler, 69 yaşındaki diyaliz hastası İbrahim Buz'un hastaneye ulaşmasını da sağladı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:36 Kaynak: İHA

Bahçesaray, Van, Güncel
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