Son Dakika Haberleri: Van'da Zorlu Hasta Kurtarma Operasyonu

Van'da Zorlu Hasta Kurtarma Operasyonu

2 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Bahçesaray ilçesi Kaşıkçılar Mahallesi'nde rahatsızlanan Necla Hazır'a 6 saatlik zorlu bir çalışma sonucu ulaştı.

Van'da Zorlu Hasta Kurtarma Operasyonu, System.String[]
Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Bahçesaray ilçesi Kaşıkçılar Mahallesi'nde rahatsızlanan Necla Hazır'a 6 saatlik zorlu bir çalışma sonucu ulaştı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine hareket geçen Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, yaklaşık 6 saatlik bir çalışma ile mahalle yolunu açarak sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladı. Çığ tehlikesine rağmen gece saat 02.30 sıralarında başlayan çalışma, sabah saatlerine kadar sürdü. Doğum hastası olduğu belirlenen 25 yaşındaki hasta kadın, Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ayrıca kentte iki gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Başkale ve Saray ilçelerine bağlı mahalle yollarında mahsur kalan çok sayıda araç ve vatandaş da ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Don olayının da görüldüğü kentte, yol açma ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:36 Kaynak: İHA

Bahçesaray, Van, Güncel
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