Van'da zorunlu su kesintisi - Son Dakika

Van'da zorunlu su kesintisi
28.04.2021 15:14
Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, bazı bölgelerde zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu.
Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, bazı bölgelerde zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu.
VASKİ'den yapılan açıklamada, Bostaniçi Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde yer alan 500'lük polietilen borunun arızası nedeniyle Sıhke TOKİ, Yalım Erez Mahallesi, Kavuncu Mahallesi ve Hamurkesen Mahallesi'nde bugün saat 15.30 ile gece saat 24.00 arasında zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu. Açıklamada, "Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tedbirlerin alındı ve arızanın bitirilmesiyle sular yeniden verilecek. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için tedbirlerini almaları önem arz etmektedir" denildi. - VAN
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