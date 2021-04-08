VAN'DA ZUMBA RÜZGARI - Son Dakika

VAN'DA ZUMBA RÜZGARI

08.04.2021 11:05

VAN'ın İpekyolu Belediyesi, sporu tabana yaymak, spor kültürünü kentte hakim kılmak amacıyla gerek kültürel, gerekse ekonomik nedenlerle spora erişimde dezavantaj yaşayan kadınlar için 'Kadın Spor Merkezi'ni hizmete açtı.

VAN'ın İpekyolu Belediyesi, sporu tabana yaymak, spor kültürünü kentte hakim kılmak amacıyla gerek kültürel, gerekse ekonomik nedenlerle spora erişimde dezavantaj yaşayan kadınlar için 'Kadın Spor Merkezi'ni hizmete açtı. Spor merkezinde, 9 ayrı branşta 10 antrenör görev yaparken, ücretsiz olarak verilen kurslara başvuran 550 kadın, gruplar halinde spor yapma imkanı buluyor. Kadınlar, kurslar arasında en çok zumba ve Latin dansına ilgi gösteriyor.

İpekyolu Belediyesi tarafından Bahçıvan Mahallesi'nde hizmete açılan 'Kadın Spor Merkezi'nde kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Sporu tabana yaymak, spor kültürünü kente hakim kılmak amacıyla gerek kültürel, gerekse ekonomik nedenlerle spora irişimde dezavantaj yaşayan kadınlar için açılan spor merkezinde, 9 ayrı branşta 10 antrenör görev yaparken, kursa başvuran 550 kadın, gruplar halinde spor yapma imkanı buluyor. Kardiyo, fitness, zumba, pilates, step-aerobik, boks, kick boks, yetişkin jimnastik ve Latin dansları gibi kurslara gelen kadınlar en çok zumba ve dansa ilgi gösteriyor. Pandemi sürecinde sürekli evde kaldıkları için kilo alan bazı kadınlar da yürüyüş bandında spor yaparak kilo veriyor.

'ZUMBA VE DANSA BÜYÜK TALEP VAR'

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, belediye olarak pandemi sürecinde vatandaşların eve kapanmasıyla ilgili farklı farklı konulara şahit olduklarını belirterek, "Sosyal, psikolojik açıdan problemleri bize ifade ettiler. Biz de bunun üzerine sporu tabana yayabilmek için kadınlarımıza öncelikle spor salonları ile hizmet edelim dedik. Bu spor salonlarında kardiyo, fitness, zumba, pilates, step-aerobik, boks, kick boks, yetişkin jimnastik ve Latin dansları gibi branşlarda çok nitelikli antrenörlerimizle hizmet veriliyor. Şu an ilkini açtık, ikincisi de açılış aşamasında. Açılışını yaptığımda da bu kadar teveccüh göreceğini tahmin etmiyorduk. Başvurular o kadar fazla olmuş ki, 'Allah aşkına ikincisini, üçüncü ve dördüncüsünü açın' diye bize taleplerde bulundular. Hatta çok küçük kardeşlerimiz, ablalarımız, teyzelerimiz de başvurdular. Onlara, 'siz hangi branşlara geliyorsunuz' diye sorduğumda kardiyo veya fitness için geldiklerini ifade ettiler" dedi.

'ÇOK TALEP OLURSA ERKEKLERE DE YAYGINLAŞTIRACAĞIZ'

Kadınların en çok zumba ve dansa çok büyük ilgi gösterdiğini anlatan Kaymakam Aslan, "Amacımız sadece burada değil, çok farklı mahallelerde de bu hizmeti sürdürebilmek. İkincisi de açılış aşamasında. Burada da yaklaşık bin hanımefendi spor kursları görecek. Eğer bunun devamı olursa biz bunu erkeklere de yaygınlaştıracağız. Açtığımız Spor Merkezleri çok teknoloji ekipman ve teçhizatla hizmet veriyor. Çok güzel bir tepkiler aldık. Sporun yaşı yok. Sporsuz hiçbir medeniyetin olmayacağı da bizim en büyük teveccühümüz. Spor, psikolojik ve ruhsal olarak insanlara rahatlatma yaşatıyor. Hatta köylerimizde, mahallelerimizde arkadaşlar çok farklı branşlarla ligler kurdular. Bu hem kadınlara yönelik hem çocuklara yönelik, hem de gençlere yönelik. Sporun bizim ilimizde tabana yaygınlaştırılması için gerek kaymakamlık gerekse valilik olarak ne imkanımız varsa vatandaşımızın hizmetindeyiz. 5 bin kişi bizim verdiğimiz hizmetten faydalanıyor. Gençler dans ve zumba, orta yaşlı kadınlarımız da kardiyo fitness'e daha çok ilgi gösteriyor" diye konuştu.

'550 KADIN SPOR YAPIYOR'

İpekyolu Belediyesi Kadın Spor Merkezi Eğitmeni Özlem Tatar ise, merkezde 9 ayrı branşta kurslar verildiğini söyleyerek, "Burada 10 profesyonel antrenör olarak 550 kadına hizmet vermekteyiz. Özellikle bir yıldır içinde bulunduğumuz kovid-19 döneminden dolayı şu an kadınlarımız için bu salon inanılmaz bir nimet. Kadınlar buraya geldikleri zaman ilk söyledikleri şey, 'hocam ücret ne' Biz ücretsiz diye cevap verdiğimizde inanılmaz seviniyorlar. Buraya gelen kadınların kimisi kilo vermek için, kimisi de spor öğrenmek için geliyor. Bu kadar ilginin olması bizi mutlu ediyor" dedi.

Kübra Demir ise merkeze gelmeden önce boyun ağrısı olduğunu, ama gelip spor yaptıktan sonra ağrılarının geçtiğini söyledi. Kilo vermek için gelen Gülten Ulutaş ise, kendilerine bu imkanı sağlayan Kaymakam Aslan'a teşekkür etti.

VAN'DA ZUMBA RÜZGARI
VAN'DA ZUMBA RÜZGARI
VAN'DA ZUMBA RÜZGARI
VAN'DA ZUMBA RÜZGARI
VAN'DA ZUMBA RÜZGARI
VAN'DA ZUMBA RÜZGARI
VAN'DA ZUMBA RÜZGARI
VAN'DA ZUMBA RÜZGARI
VAN'DA ZUMBA RÜZGARI
VAN'DA ZUMBA RÜZGARI
VAN'DA ZUMBA RÜZGARI
VAN'DA ZUMBA RÜZGARI
VAN'DA ZUMBA RÜZGARI
VAN'DA ZUMBA RÜZGARI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN'DA ZUMBA RÜZGARI - Son Dakika


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