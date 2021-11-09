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1553 okulda aynı anda deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika

1553 okulda aynı anda deprem tatbikatı yapıldı

09.11.2021 12:37

Van'da 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin 10. yılı dolayısıyla 1553 okulda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Van'da 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin 10. yılı dolayısıyla 1553 okulda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğiyle kentteki 1553 okulda, 313 bin öğrenci, 18 bin 200 öğretmen ve personelin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı.

Tüm okullarda aynı anda yapılan tatbikatlarda çocuklara deprem sırasında yapmaları gerekenler anlatıldı, alınması gereken önlemler konusunda bilgiler verildi.

Tuşba ilçesindeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hayati Yazıcı Fen Lisesindeki tatbikatta ise öğrenciler, alarm çalmasıyla sınıflardaki sıraların altına girerek deprem pozisyonu aldı. İkinci alarm sesinin duyulmasıyla da okulu tahliye ederek, bahçedeki güvenli alana geçti.

Tatbikatta sırasında senaryo gereği okulda mahsur kalan kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Tatbikatı izleyen Vali Mehmet Emin Bilmez, Van'da yaşanan depremlerin 10. yıl dönümü dolayısıyla kentteki tüm okullarda deprem tatbikatının yapıldığını söyledi.

2011'de kentte meydana gelen depremlerde 644 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Bilmez, şunları kaydetti:

"Van, ekim ve kasım ayalarında peş peşe iki yıkıcı deprem yaşadı. Depremin yıl dönümüm dolayısıyla il genelinde 1553 okulda, 313 bin öğrenci ve 18 bin öğretmenin katılımıyla bir tatbikat gerçekleştirildi. Tüm öğrencilerimiz tatbikatta yer aldı. Deprem, bölgemizin bir hakikati. Depremle yaşamayı öğrenmeliyiz. Vatandaşlarımızı deprem konusunda bilgilendirmek bizim temel görevimiz. İçişleri Bakanlığı bu yılı 'farkındalık yılı' ilan etti. İlimizde ocak ayından bu yana 687 bin kişiye farkındalık eğitimi verildi. Bu eğitimler devam ediyor. Deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili hepimize işler düşüyor. Deprem konusunda hepimizin bilinçli davranması gerekiyor. Kamu kurumlarımız da afet anında koordineli hareket edebilmelidir."

Tatbikata Vali Yardımcısı Yavuz Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş de katıldı.

1553 okulda aynı anda deprem tatbikatı yapıldı
1553 okulda aynı anda deprem tatbikatı yapıldı
1553 okulda aynı anda deprem tatbikatı yapıldı
1553 okulda aynı anda deprem tatbikatı yapıldı
1553 okulda aynı anda deprem tatbikatı yapıldı
1553 okulda aynı anda deprem tatbikatı yapıldı
1553 okulda aynı anda deprem tatbikatı yapıldı
1553 okulda aynı anda deprem tatbikatı yapıldı
1553 okulda aynı anda deprem tatbikatı yapıldı

Deprem, Kasım, AFAD, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 1553 okulda aynı anda deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika


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