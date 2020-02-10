Van'daki arama kurtarma çalışmalarına teknik heyet karar verecek arşiv - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'daki arama kurtarma çalışmalarına teknik heyet karar verecek arşiv - Son Dakika

Van'daki arama kurtarma çalışmalarına teknik heyet karar verecek arşiv

7 saat önce

Van'daki arama kurtarma çalışmalarına teknik heyet karar verecekVAN'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesi'nde donarak öldükleri belirtilen 13 kaçak göçmen ve Van'ın Bahçesaray İlçesi'nde çığ altında kalan itfaiyeci için teknik ekiplerin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Van'daki arama kurtarma çalışmalarına teknik heyet karar verecek

VAN'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesi'nde donarak öldükleri belirtilen 13 kaçak göçmen ve Van'ın Bahçesaray İlçesi'nde çığ altında kalan itfaiyeci için teknik ekiplerin bölgeye sevk edildiği belirtildi. Van Valiliği, ekiplerin değerlendirme yapacağını ve uygun görülmesi halinde bugün çalışmaların yapılacağını açıkladı. Van ve çevresinde dün başlayan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkiledi. 160 mahalle ve 200 mezra yolunun kapalı olduğu Van'da kar yağışının durmasının ardından dondurucu soğuklar etkili olurken, İran sınırında yurda yasadışı yollarla girmeye çalışırken donarak öldükleri ileri sürülen 13 düzensiz göçmen için de bugün sabah saatlerinde 2 AFAD ekibi bölgeye gönderildi. Ekiplerin bölgede değerlendirme yapacağını ve uygun görülmesi halinde bugün çalışmalara başlanacağı belirtildi. Van Valiliği, Bahçesar'da çığ altında kalan itfaiyeci için de açıklamada bulundu. Valilik, AFAD, Jandarma arama-kurtarma, karayolları ile meteorolojiden uzman teknik ekiplerin bölgeye yakın olan Kayaboğazı Jandarma Karakolu'nda değerlendirme yapacağını ve bu değerlendirmelerin ardından yine uygun görrülmesi halinde çalışmalara başlanacağını açıkladı. Bu arada, yoğun kar nedeniyle kapalı bulunan Van- Çatak karayolun Elmacı bölgesinde düşen çığın temizlenmesi için Karayolları ekiplerinin bugün sabah saatlerinde çalışmalara başladığı belirtildi. Şehirler arası kapalı yolun da bulunmadığı kaydedildi. ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Feyat ERDEMİR/VAN, (DHA)-

Van'daki arama kurtarma çalışmalarına teknik heyet karar verecek arşiv

İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi
Van Gölü kıyısında donma tehlikesi geçiren göçmenler hastaneye kaldırıldı Donma tehlikesi geçiren 49 kaçak göçmen, kendilerini ihbar edince son anda kurtuldu Donma tehlikesi geçiren düzensiz göçmenler yakalandı (3)

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 17:28:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'daki arama kurtarma çalışmalarına teknik heyet karar verecek arşiv - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]