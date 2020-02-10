Van'daki arama kurtarma çalışmalarına teknik heyet karar verecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'daki arama kurtarma çalışmalarına teknik heyet karar verecek - Son Dakika

Van'daki arama kurtarma çalışmalarına teknik heyet karar verecek

6 saat önce

VAN'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde, donarak öldükleri bildirilen 13 kaçak göçmen ile Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketinde kar altında kalan itfaiyeci için teknik ekiplerin bölgelere sevk edildiği bildirildi.

Van'daki arama kurtarma çalışmalarına teknik heyet karar verecek, System.String[]
VAN'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde, donarak öldükleri bildirilen 13 kaçak göçmen ile Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketinde kar altında kalan itfaiyeci için teknik ekiplerin bölgelere sevk edildiği bildirildi. Van Valiliği, 2 bölgede teknik ekiplerin yapacakları değerlendirmeye göre arama çalışmalarına başlanacağını açıkladı.

Van ve çevresinde dün başlayan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. 160 mahalle ile 200 mezra yolunun kapalı olduğu Van'da kar yağışı, bugün yerini dondurucu soğuğa bıraktı.

İran sınırında, yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken donarak öldükleri ileri sürülen 13 kaçak göçmen için sabah saatlerinde 2 AFAD ekibi bölgeye gönderildi. Ekiplerin bölgede yapacakları incelemenin ardından uygun görülmesi halinde arama çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

Van Valiliği, Bahçesar'da çığ altında kalan itfaiyeci için de AFAD, Jandarma Arama-Kurtarma, Karayolları ile meteorolojiden oluşturulan uzman ekibin bölgeye yakın olan Kayaboğazı Jandarma Karakolu'nda değerlendirme yapacağını, değerlendirme sonunda da arama çalışmalarına başlanıp başlanmayacağına karar verileceğini açıkladı.

Öte yandan yoğun kar nedeniyle kapalı bulunan Van- Çatak karayolunun Elmacı bölgesinde düşen çığın temizlenmesi için Karayolları ekipleri, sabah saatlerinde çalışma başlattı.


- Van
İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:59 Kaynak: DHA
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