Van'daki arama kurtarma çalışmalarına teknik heyet karar verecek (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'daki arama kurtarma çalışmalarına teknik heyet karar verecek (2) - Son Dakika

Van'daki arama kurtarma çalışmalarına teknik heyet karar verecek (2)

6 saat önce

HAVA ŞARTLARI YÜZÜNDEN ARAMA YAPILAMIYORVan Valiliği'nce İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde donarak, öldükleri bildirilen 13 kaçak göçmen ile Bahçesaray'daki çığ felaketinde kar altında kalan itfaiyeci için bölgeye sevk edilen teknik ekiplerin olumsuz hava koşulları nedeniyle arama...

Van'daki arama kurtarma çalışmalarına teknik heyet karar verecek (2), System.String[]

HAVA ŞARTLARI YÜZÜNDEN ARAMA YAPILAMIYOR

Van Valiliği'nce İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde donarak, öldükleri bildirilen 13 kaçak göçmen ile Bahçesaray'daki çığ felaketinde kar altında kalan itfaiyeci için bölgeye sevk edilen teknik ekiplerin olumsuz hava koşulları nedeniyle arama çalışması yapamayacağı açıklandı.


Bahçesaray, Çaldıran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:59 Kaynak: DHA
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