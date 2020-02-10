Van'daki arama kurtarma çalışmalarına teknik heyet karar verecek (2) - Son Dakika

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Van'daki arama kurtarma çalışmalarına teknik heyet karar verecek (2)
6 saat önce
HAVA ŞARTLARI YÜZÜNDEN ARAMA YAPILAMIYORVan Valiliği'nce İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde donarak, öldükleri bildirilen 13 kaçak göçmen ile Bahçesaray'daki çığ felaketinde kar altında kalan itfaiyeci için bölgeye sevk edilen teknik ekiplerin olumsuz hava koşulları nedeniyle arama...
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:59 Kaynak: DHA
HAVA ŞARTLARI YÜZÜNDEN ARAMA YAPILAMIYOR
Van Valiliği'nce İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde donarak, öldükleri bildirilen 13 kaçak göçmen ile Bahçesaray'daki çığ felaketinde kar altında kalan itfaiyeci için bölgeye sevk edilen teknik ekiplerin olumsuz hava koşulları nedeniyle arama çalışması yapamayacağı açıklandı.
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