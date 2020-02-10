Van'daki arama kurtarma çalışmalarına teknik heyet karar verecek (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'daki arama kurtarma çalışmalarına teknik heyet karar verecek (4) - Son Dakika

Van'daki arama kurtarma çalışmalarına teknik heyet karar verecek (4)

6 saat önce

ÇALIŞMALAR DURDURULDUVan'ın Çaldıran ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girerken donarak öldüğü yönünde ihbarı alınan 13 düzensiz göçmenle ilgili, sabah saatlerinde arama çalışmaları için bölgeye giden ekipler, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.

Van'daki arama kurtarma çalışmalarına teknik heyet karar verecek (4), System.String[]

ÇALIŞMALAR DURDURULDU

Van'ın Çaldıran ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girerken donarak öldüğü yönünde ihbarı alınan 13 düzensiz göçmenle ilgili, sabah saatlerinde arama çalışmaları için bölgeye giden ekipler, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Ekiplerin bugünkü çalışmalarını durdurduğu belirtilirken, yarınki hava şartlarına göre de çalışma yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.

ÇATAK VE BAHÇESARAY YOLUNA 4 ÇIĞ DÜŞTÜ

Van Valilği, bölgede etkili olan kar yağışı sonrası Van- Çatak karayoluna 2, Çatak- Bahçesaray yolundaki Yapılı Mahallesi girişi ile Yukarı Narlıca Mahallesi yoluna da 2 ayrı çığın düştüğünü açıkladı. Karla mücadele ekipleri Yapılı Mahallesi girişindeki çığı temizlerken, Yukarı Narlıca Mahallesi ile Van-Çatak karayolundaki çığların da temizlenmesi için yoğun bir çalışma yürütülüyor.

ÇIĞ BÖLGESİNDE ARAMA YAPILAMADI

Bu arada, Van-Bahçesaray karayolunda 4-5 Şubat tarihinde meydana gelen çığın bulunduğu bölgeye gitmek üzere yola çıkan AFAD, Jandarma ve UMKE ekiplerinin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bölgeye ulaşamadıkları kaydedildi. Yol güzergahında farklı bölgelere de çığ düştüğünün değerlendirildiği belirtilirken, ekiplerin yarın tekrar bölgeye giderek gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra, hava şartlarının uygun, yolun açık olması halinde çığ bölgesine ulaşmaya çalışacakları belirtildi.

Gülay KUYUCU-Barbaros KUL/VAN,


Çaldıran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:09 Kaynak: DHA
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