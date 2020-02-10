Van'daki arama kurtarma çalışmalarına teknik heyet karar verecek-3 - Son Dakika

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Van'daki arama kurtarma çalışmalarına teknik heyet karar verecek-3
7 saat önce
Van'daki arama kurtarma çalışmalarına teknik heyet karar verecek-3.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:53 Kaynak: DHA
Van'daki arama kurtarma çalışmalarına teknik heyet karar verecek-3
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