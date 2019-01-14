Van'daki Balık Bendi Kısmen Dondu

Van'ın Muradiye ilçesinde inci kefali göçünün izlendiği balık bendi, soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu.

Van'ın Muradiye ilçesinde inci kefali göçünün izlendiği balık bendi, soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu.



Bölgede olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının gündüz sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü ilçede, Bendimahi Çayı'ndaki balık bendinin büyük bölümü buzla kaplandı.



Yazın göç döneminde inci kefallerinin suyun tersine göçünü izlemek isteyenlerin akınına uğrayan balık bendi, kışın da buz tutan görüntüsüyle vatandaşların ilgisini çekiyor.



Gezi amaçlı İzmir'den Van'a gelen Hakan Bakır, Çaldıran Kayak Merkezi'nde kayak yaptıktan sonra Muradiye Şelalesi ve balık bendini gezdiklerini söyledi.



Şelale ve balık bendinin donmuş görüntüsüne hayran kaldıklarını belirten Bakır, "Van gerçekten doğası çok müthiş bir kent. İzmir'den, bin 750 kilometreden buraya geldim. Herkese tavsiye ediyorum. Van, gezilmesi görülmesi gereken bir yer" dedi.

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