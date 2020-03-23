Van'daki banklar söküldü - Son Dakika
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Van'daki banklar söküldü

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüse karşı aldığı tedbirler kapsamında vatandaşlar arasında sosyal mesafeyi açmak amacıyla kent genelindeki parklarda bulunan bank sökümünü gerçekleştiriyor.

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Van Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüse karşı aldığı tedbirler kapsamında vatandaşlar arasında sosyal mesafeyi açmak amacıyla kent genelindeki parklarda bulunan bank sökümünü gerçekleştiriyor.


Tüm dünyada ve Türkiye'de korona virüsü nedeniyle tedbirler sürüyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü Türkiye'yi de sarstı. Dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden korona virüse karşı Türkiye'de yürütülen topyekün mücadele kapsamında gerekli önlemler alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda kentte yoğun olarak kullanılan parklarda yer alan bank sökümüne başlayan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı; Ahmed-i Hani Kültür Parkı, Dabbağoğlu Parkı, Musa Anter Parkı ve son olarak Demokrasi Parkındaki bankları topladı.


Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Mehmet Kaptanoğlu, korona virüsünün yayılımının önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti. Bu kapsamda kentte yaklaşık 20 parkta bank sökümü gerçekleştireceklerini ifade eden Başkan Kaptanoğlu, "İlimizin birçok yerinde birçok park inşa etmiştik. Korona virüs hadisesinden sonra vatandaşımızın sosyal alanlarında gerekli mesafeyi koruması için banklarımızı kaldırmaya başladık. Bu çalışma almış olduğumuz tedbirlerden sadece bir tanesidir. Korona virüsün yayılımını önleme adına bank kaldırma çalışmamız devam ediyor. Parklarımız sürekli gözetim altında, ilk olarak yoğun olarak kullanılan parklarımızda başladık. Bu çalışmamızı genişleteceğiz" dedi. - VAN

Türkiye, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:45 Kaynak: İHA

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