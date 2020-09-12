Van'daki bölge hastanesinde, pandemi sürecinde de başarılı kalp ameliyatları gerçekleştirildi - Son Dakika

Van'daki bölge hastanesinde, pandemi sürecinde de başarılı kalp ameliyatları gerçekleştirildi

Van'daki bölge hastanesinde, pandemi sürecinde de başarılı kalp ameliyatları gerçekleştirildiKORONAVİRÜS salgını döneminde pandemi hastanesi ilan edilen Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp-damar şikayetiyle gelen acil durumdaki hastalara başarılı kalp ameliyatları yapıldı.

Van'daki bölge hastanesinde, pandemi sürecinde de başarılı kalp ameliyatları gerçekleştirildi

KORONAVİRÜS salgını döneminde pandemi hastanesi ilan edilen Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp-damar şikayetiyle gelen acil durumdaki hastalara başarılı kalp ameliyatları yapıldı. Kalp Damar Cerrahisi Op. Dr. Murat Sezgin, 1,5 yıldır Van merkezi ve bölge illerden hastaneye gelen kalp damar hastalarına gerekli tüm müdahaleleri yaptıklarını, Covid-19 nedeniyle kapanan bütün merkezlerden gelen bu durumdaki acil hastaları kabul ettiklerini söyledi.

Kentte 16 Kardiyoloji, 3 Çocuk Kardiyoloji, 6 Kalp Damar Cerahi ve 2 Çocuk Kalp Damar Uzman doktoruyla hizmet veren Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, pandemi döneminde Van'ın yanı sıra Muş, Hakkari, Bitlis gibi çevre illerden kalp- damar şikayetiyle gelen acil durumdaki hastaların gerekli tedavi ve ameliyatlarını yaparak, sağlıklarına kavuşturuyor. Pandemi sürecinde başarılı ameliyatlar gerçekleştiren doktorlar, acil durumdaki hiçbir hastayı geri çevirmediklerini söyledi.

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Erişkin Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Aşan, "Pandemi sebebiyle civar illerden kapanan birçok hastanenin hastaları müracaat etmektedir. Pandemi sürecinde hizmetlerimizde herhangi bir aksama olmadı. Hastanemizde steril bir şekilde, diğer Covid-19 hastalarından ayrı olarak yoğun bakımlarımız var. Tamamen izole ettik, yoğun bakımlarımızı. Hizmetlerimiz devam ediyor" dedi.

'KALP CERRAHİ VE KARDİYOLOJİ EKİPLERİMİZ ÇALIŞMALARINI DEVAM EDİYOR'

Kalp Damar Cerrahı Op. Dr. Murat Sezgin ise, Covid-19 salgını nedeniyle acil hastalara müdahale ettiklerini belirterek, "Covid-19 sebebiyle kapanan bütün merkezlerden hasta kabul etmeye devam ediyoruz. Son olarak Muş ve Siirt'ten iki hastamızı kabul ettik. Şu an iki hastamız şifayla taburcu olacak durumdalar" diye konuştu.

Op. Dr. Sezgin, hiçbir şekilde herhangi bir Covid-19 hastası ile temas edilmeden bu ameliyatları yaptıklarını ifade ederek, "Covid-19 hastalığı daha çok hastalarımızda akciğer tutulumuna bağlı çok ciddi bir solunum sıkıntısıyla ilerlemektedir. Bizim hastalarımızda da primer kalp olmasıyla birlikte, asıl sorunları bir akciğerlerde yaşamaktayız. O yüzden biz hastalarımıza kendilerini evlerinde izole etmeyi, söylediğimiz önerileri takip etmelerini istiyoruz. Zaten bizim burada poliklinik hizmetlerimiz devam etmektedir. En ufak bir sorunları olduğunda bize kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Gerek telefonlarımdan, gerekse poliklinikten bize ulaştıklarında biz her türlü yönlendirmeyi yapıyoruz" dedi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Remzi Sarıkaya da, hastanede görev yapan doktorların başarılı ameliyatlar gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Merkezimizde hem yetişkinde, hem de çocukta, İstanbul'da ileri tüm kalp merkezlerinin yapmış olduğu işlemleri yapabiliyoruz. Hastanemiz yaklaşık 2,5 milyon civarı bir nüfusa hitap etmekte. Bizim kalp merkezimizde bütün bu nüfusun hem acil işlemlerini, hem de ileri düzey girişim ameliyat gerektiren işlemlerinin olduğu bir merkez" diye konuştu.

Kalp hastalarının 'Kronik hastalık' olarak nitelendirilen grupta yer aldığını da anlatan Uzman Dr. Sarıkaya, "Kronik hastalık teşhisine sahip oldukları için izolasyon kurallarına çok iyi uymaları lazım. Temastan kaçınmaları lazım. Yani dışarı çıkmalarını gerektirecek, kalabalık ortamlara girmemeleri lazım. Yine Sağlık Bakanımızın açıkladığı gibi aşı protokollerine uygun şekilde grip aşılarını ve pnömokok aşılarını yapmaları gerekiyor. Kontrollerini geciktirmesinler. Çünkü kalp hastalığı ertelenebilir bir hastalık değil, Yani ciddi bir göğüs ağrısı, şiddetli bir kalp ağrısı olduğu zaman mutlaka hastaneye başvursunlar" ifadelerini kullandı.

Van'daki bölge hastanesinde, pandemi sürecinde de başarılı kalp ameliyatları gerçekleştirildi

Koronavirüs, 112 Acil, Kalp, Van, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 10:48 - Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Van'daki bölge hastanesinde, pandemi sürecinde de başarılı kalp ameliyatları gerçekleştirildi - Son Dakika

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