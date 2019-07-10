Son Dakika Haberleri: Van'daki bombalı saldırıya 5 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası
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Van'daki bombalı saldırıya 5 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası

2 saat önce

Van'da 2'si polis 4 kişinin hayatını kaybettiği 2 Nisan Polis Merkezi ve Polisevi'ne yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı terörist Medet Oruç'a 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 57 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Van'daki bombalı saldırıya 5 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası, System.String[]
Van, Ekonomi
Van'da 2'si polis 4 kişinin hayatını kaybettiği 2 Nisan Polis Merkezi ve Polisevi'ne yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı terörist Medet Oruç'a 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 57 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:47 
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