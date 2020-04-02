Van'daki cezaevlerinde koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki Ceza İnfaz Kurumlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gereken önlemlerin alındığını, tüm birimlerin düzenli olarak dezenfekte edildiğini bildirdi.

Başsavcılık Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Adalet ve Sağlık bakanlıklarının salgına karşı aldıkları önlemler kapsamında cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların bilgilendirildiği, verilen temizlik malzemelerinin miktarının artırıldığı belirtildi.

Kurumlardaki koridorların zemini, pencere ve kapı kolları, merdiven korkulukları, telefon ahizeleri, tuvalet ve banyolarda gerekli temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının özenle yapıldığı vurgulanan açıklamada, günde iki kez tutuklu ve hükümlülerin odaları, banyo ve tuvaletleri, koridor, idari bina ve eklentileri, görüş, avukat görüşme alanları ile personel ve ring araçlarının dezenfektanla ilaçlandığı aktarıldı.

Hükümlü ve tutukluların ilk giriş işlemleri sırasında hastaneden ateş, öksürük ve halsizliği olmadığına dair rapor alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"14 gün içinde yurt dışı bağlantısı bulunup bulunmadığı sorularak, solunum enfeksiyonu bulunmadığına dair rapor alınmaktadır. İlk giriş işlemleri yapılan hükümlü ve tutuklular, 14 günlük gözlem için izole edilmiş alanlarda müşahedede tutulmaktadır. Hükümlü ve tutukluların odalarından telefon ve avukat görüşü ile sağlık nedenlerinden dolayı çıkartılmaları durumunda dezenfektan, eldiven ve maske verilerek gerekli koruyucu önlemler alınmaktadır. Personellere, tutuklu ve hükümlülere yönelik sağlık memurlarımıza virüse karşı alınan sağlık önlemleri hakkında seminer verilmiştir. Sağlık Bakanlığının yayımladığı broşürler tüm birimlere, görüş alanlarına, kantin, atölye, tuvalet ve banyo kapılarına asılarak hatırlatıcı önlemler alınmıştır. Kurumlardaki her birime düzenli olarak dezenfektan, maske ve eldiven verilmektedir."

Açıklamada, personellerin kuruma girişlerinde eldiven, maske ve dezenfektan gibi koruyucu malzemelerin verildiği, ateşleri ölçüldükten sonra kuruma alındıkları belirtildi.