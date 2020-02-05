Van'daki çığ bölgesinde kar yağışı aralıklarla devam edecek - Son Dakika
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Van'daki çığ bölgesinde kar yağışı aralıklarla devam edecek

6 saat önce

Çığ hadisesinin yaşandığı Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışının aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

Van'daki çığ bölgesinde kar yağışı aralıklarla devam edecek, System.String[]

Çığ hadisesinin yaşandığı Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışının aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, Van'ın Bahçesaray ilçesinde bugün akşam orta ve zamanla hafif kuvvette kar yağışlarının devam edeceği tahmin ediliyor.

Yarın ise bölgede yağış beklenmiyor.

Cuma günü başlayacak kar yağışlarının, öğleden sonra etkisini arttırması ve pazar sabah saatlerine kadar kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde yoğun olarak devam edeceği öngörülüyor.

Bahçesaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:08 Kaynak: AA
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