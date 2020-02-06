Van'daki çığ düşmesinde şehit olan askerin Artvin'deki babaevinde yas var - Son Dakika

Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Özen Akçam'ın Artvin'in Ardanuç ilçesindeki baba ocağında yas var.

Şehit Akçam'ın naaşı, Van Jandarma Filo Komutanlığındaki törenin ardından uçakla Trabzon'a gönderildi.

Trabzon Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından şehidin cenazesinin bulunduğu konvoy, Artvin'e hareket etti.

Şehidin Ardanuç ilçesi Bulanık köyündeki babaevine dev Türk bayrağı asıldı.

Farklı noktalarına Türk bayrağı asılan köyün meydanına AFAD ekiplerince taziye çadırı kuruldu.

Akçam'ın naaşı yarın Ardanuç Merkez Camisi'nde cuma vakti kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedilecek.

Köyde çiftçilik yapan Nazım–Emine Akçam çiftinin üç çocuğundan biri olan şehidin ilk görev yeri Van'da 5 aylık asker olduğu öğrenildi.



Köy muhtarı İrfan Deriner, şehadet haberiyle yasa boğulduklarını ifade ederek, "Akçam köyümüzün ilk şehidi. Şehit haberini aileye vermekte çok güçlük çektik. Ailesi perişan halde. Başta köyümüzün, Artvin'in ve tüm Türkiye'nin başı sağ olsun" dedi.

Öte yandan yarın Artvin'in Şavşat ilçesinde düzenlenecek olan "25. Uluslararası Kar Üstü Karakucak Güreşleri" iptal edildi.