Van'daki çığ düşmesinde şehit olan askerin baba evinde yas - Son Dakika
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Van'daki çığ düşmesinde şehit olan askerin baba evinde yas
6 saat önce
Şehidin baba evinden görüntüler Şehidin naaşının Arpaçay ilçesine getirilmesi Şehidin naaşının Devlet hastanesi morguna götürülmesi KARS - Van'daki çığ düşmesinde şehit olan askerin Kars'taki baba evinde yas var.
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7.02.2020 00:06:37. #1.13#
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