Van'daki çığ düşmesinde şehit olan askerin baba evinde yas - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'daki çığ düşmesinde şehit olan askerin baba evinde yas - Son Dakika

Van'daki çığ düşmesinde şehit olan askerin baba evinde yas

6 saat önce

Şehidin baba evinden görüntüler Şehidin naaşının Arpaçay ilçesine getirilmesi Şehidin naaşının Devlet hastanesi morguna götürülmesi KARS - Van'daki çığ düşmesinde şehit olan askerin Kars'taki baba evinde yas var.

Şehidin baba evinden görüntüler

Şehidin naaşının Arpaçay ilçesine getirilmesi

Şehidin naaşının Devlet hastanesi morguna götürülmesi

KARS - Van'daki çığ düşmesinde şehit olan askerin Kars'taki baba evinde yas var.

Van'daki çığ düşmesinde şehit olan askerin baba evinde yas

Arpaçay, Kars, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:34 Kaynak: AA
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