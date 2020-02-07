Van'daki çığ düşmesinde şehit olan Karslı Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Van'da çığ altındaki iki kişiyi arama kurtarma faaliyeti yürütürken üzerlerine çığın düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı, memleketi Kars'ta toprağa verildi.

Şehit Avcı'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Arpaçay İlçe Devlet Hastanesi morgundan yakınları ve askeri yetkililerce alınarak Yeni Merkez Camisi'ne getirildi.

Kars İl Müftüsü Yusuf Eviş'in kıldırdığı cenaze namazının ardından, Avcı'nın cenazesi, tören mangasınca omuzlarda taşındığı cenaze aracıyla ilçe mezarlığına götürüldü.

Bekar olan Avcı, dua ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehit Avcı'nın babası Asim ve annesi Bahar Avcı ile yakınlarının yanı sıra Kars Valisi Türker Öksüz, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Arpaçay Kaymakamı Abdil Koç, Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, İl Jandarma komutanı Albay Hidayet Arıkan katıldı.