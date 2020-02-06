Van'daki çığ faciasında can kaybı 39'a yükseldi; 2 kişi aranıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'daki çığ faciasında can kaybı 39'a yükseldi; 2 kişi aranıyor - Son Dakika

Van'daki çığ faciasında can kaybı 39'a yükseldi; 2 kişi aranıyor

6 saat önce

Bahçesaray yolunda önceki gün 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralı kurtarıldığı çığda 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığın düştüğü bölgede, 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Van'daki çığ faciasında can kaybı 39'a yükseldi; 2 kişi aranıyor, System.String[]

VAN- Bahçesaray yolunda önceki gün 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralı kurtarıldığı çığda 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığın düştüğü bölgede, 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Çığ faciasında can kaybı, 39'a çıkarken, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin de katıldığı arama- kurtarma ekipleri, 2 kişiye ulaşmaya çalışıyor.

Van- Bahçesaray yolunun 3 bin rakımlı Karabet geçidi yakınlarında, önceki gün saat 17.00 sıralarında, iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle, yol açma çalışmaları için küreme yaparken, çığ düştü. İş makinesi, kısmen yamaçtan kopan kar kütlesinin altında kaldı. Bu sırada yoldan geçen minibüs ise tonlarca kar kütlesinin altında kayboldu. İş makinesi operatörü Karagülle, kendi imkanlarıyla kurtulup, yetkililere haber verdi. Bunun üzerine bölgeye UMKE, AFAD, Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Minibüse saat 21.00 sıralarında ulaşılırken 7 kişi kurtarıldı, 5 kişinin ise cansız bedeni bulundu. Minibüste olduğu tahmin edilen 2 kişiye ise ulaşılamadı. Aramalara gece yarısı ara verildi.

Dün sabah 2 kişi için bölgede arama- kurtarma çalışması, yeniden başlatıldı. AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, çalışmalarını sürdürürken, saat 12.00 sıralarında, bölgede ikinci çığ faciası yaşandı. Yamaçtan kopan kar kütlesi, çalışma yürüten ekiplerin üzerine düştü. Çığ altında kalan 38 kişi yaşamını yitirdi.

1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI, 2 KİŞİ ARANIYOR

Arama- kurtarma ekipleri, dün gece ara verdiği, karlar altında olduğu belirtilen 3 kişiye ulaşmak için çalışmalarına, bugün saat 08.00 sıralarında yeniden başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 'Koca Yusuf' isimli kargo uçağıyla 70 kişilik JAK ekibi de çalışmalara katılmak üzere bölgeye geldi. İlk çığ olayından 2 kişinin, ikinci olaydan da 1 kişinin arandığı bölgeye, 5 kilometreye kadar güvenlik şeridi çekildi. Çığ düşmesi riskine karşı kimsenin alınmadığı alana, sadece arama- kurtarma ekiplerinin isim ve araç plakaları not edilerek, girişleri sağlandı. Kurtarma çalışmalarında, saat 11.00 sıralarında, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Çığ faciasında can kaybı, 39'a çıkarken, ekipler de 2 kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.


Bahçesaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:54 Kaynak: DHA
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