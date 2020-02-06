Van'daki çığ faciasında can kaybı 41'e yükseldi; 1 kişi aranıyor (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'daki çığ faciasında can kaybı 41'e yükseldi; 1 kişi aranıyor (3) - Son Dakika

Van'daki çığ faciasında can kaybı 41'e yükseldi; 1 kişi aranıyor (3)

6 saat önce

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİVan Valiliği, Van-Bahçesaray karayolunda meydana gelen çığ felaketi sonrası havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildiğini açıkladı.

Van'daki çığ faciasında can kaybı 41'e yükseldi; 1 kişi aranıyor (3), System.String[]

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Van Valiliği, Van- Bahçesaray karayolunda meydana gelen çığ felaketi sonrası havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildiğini açıkladı.

Açıklamada,"Bugün sabah saatlerinde başlayan arama-kurtarma çalışmalarına, meteorolojik veriler, teknik heyetin sahada yaptığı incelemeler ve havanın kararması dolayısıyla bu saat itibari ile ara verilmiştir. Arama-kurtarma çalışmalarına cuma günü, günün ağarmasıyla birlikte, teknik heyetin yapacağı değerlendirme sonrası başlanacaktır. Bugün 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılan çığ bölgesinde, profesyonel ekipler çığ altında kaldığı değerlendirilen 1 itfaiye erinin çıkarılması için çalışma yapacaktır."

Behçet DALMAZ/VAN,


Van Valiliği, Bahçesaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:02 Kaynak: DHA
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