Van'daki çığ faciasında can kaybı 41'e yükseldi; 1 kişi aranıyor (3) - Son Dakika

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Van Valiliği, Van- Bahçesaray karayolunda meydana gelen çığ felaketi sonrası havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildiğini açıkladı.

Açıklamada,"Bugün sabah saatlerinde başlayan arama-kurtarma çalışmalarına, meteorolojik veriler, teknik heyetin sahada yaptığı incelemeler ve havanın kararması dolayısıyla bu saat itibari ile ara verilmiştir. Arama-kurtarma çalışmalarına cuma günü, günün ağarmasıyla birlikte, teknik heyetin yapacağı değerlendirme sonrası başlanacaktır. Bugün 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılan çığ bölgesinde, profesyonel ekipler çığ altında kaldığı değerlendirilen 1 itfaiye erinin çıkarılması için çalışma yapacaktır."

Behçet DALMAZ/VAN,