Van'daki çığ faciasında can kaybı 41'e yükseldi; 2 kişi aranıyor (2) - Son Dakika

YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 41'E ÇIKTI, KAYIP 2 KİŞİ ARANIYOR

Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ faciasında ölenlerin sayısı 41'e yükseldi. Jandarma, AFAD, UMKE ekiplerinin sabah saatlerinden itibaren, çığ altında kaldığı değerlendirilen kişilere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında şu ana kadar 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Çığ altından çıkarılan 3 kişi ambulanslarla Van'daki hastanelere nakledilirken, kar kütlesi altında olduğu değerlendirilen 2 kişi için bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bugün olay yerine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Narlıca köyünden olay bölgesine sivillerin geçişlerine de izin verilmiyor. Yolda tedbir alan jandarma ekipleri, geçişlere sadece köye kadar izin veriyor.

Feyat ERDEMİR- Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/ VAN,