Van'daki çığ faciasında hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'daki çığ faciasında hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi - Son Dakika

Van'daki çığ faciasında hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi

7 saat önce

VAN'da, çığ altında kalan münibüsteki 2 kişinin kurtarılması için UMKE, AFAD ve Jandarma ekipleriyle birlikte çalışalara katılan ve düşen ikinci çığın altında kalarak hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Adli Tıp Morgu'nda yapılan otopsi işlemlerinin...

Van'daki çığ faciasında hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi, System.String[]

VAN'da, çığ altında kalan münibüsteki 2 kişinin kurtarılması için UMKE, AFAD  ve Jandarma ekipleriyle birlikte çalışalara katılan ve düşen ikinci çığın altında kalarak hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Adli Tıp Morgu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilerek, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Van- Bahçesaray yolunun 3 bin rakımlı Karabet Geçidi yakınlarında, 2 gün önce saat 17.00 sıralarında, çığ düşmesi sonucu bir minibüs çığ altında kaldı. Olay üzerine bölgeye UMKE, AFAD, Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Minibüse saat 21.00 sıralarında ulaşılırken, 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı, 7 kişi ise sağ olarak kurtarıldı. Çığ altında kaldığı değerlendirilen 2 kişinin kurtarılması için AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalar sırasında bir çığ daha düştü. Bu çığda aramalara destek veren Hayrettin Gören, Übeyt Kabağan, Hayrettin Kabağan ve Siyabend Dayan'ın kar yığını altındaki cansız bedenlerini ulaşıldı. 4 kişinin canezeleri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Öğle namazına müteakip Van Yeni Mahalle'deki camide kılınan cenaze namazının ardından 4 kişi aynı mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.


Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Jandarma, AFAD, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:21 Kaynak: DHA
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