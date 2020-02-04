Van'daki çığ felaketi başhekim yaralılar hakkında bilgi verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'daki çığ felaketi başhekim yaralılar hakkında bilgi verdi - Son Dakika

Van'daki çığ felaketi başhekim yaralılar hakkında bilgi verdi

6 saat önce

Van'daki çığ felaketi Başhekim yaralılar hakkında bilgi verdi.

Van'daki çığ felaketi Başhekim yaralılar hakkında bilgi verdi

Van'daki çığ felaketi başhekim yaralılar hakkında bilgi verdi

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:46 Kaynak: DHA
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