Son Dakika › Güncel › Van'daki çığ felaketi başhekim yaralılar hakkında bilgi verdi - Son Dakika
Van'daki çığ felaketi başhekim yaralılar hakkında bilgi verdi
6 saat önce
Van'daki çığ felaketi Başhekim yaralılar hakkında bilgi verdi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:46 Kaynak: DHA
Van'daki çığ felaketi Başhekim yaralılar hakkında bilgi verdi
Son Dakika Van Bahçesaray'da minibüs ve iş makinesinin üzerine çığ düştü Kar yağışı etkisini göstermeye başladı! Tatil haberleri peş peşe geldi Son Dakika: Van'daki çığ faciasından acı haber: Çığ altında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Çığ altından kendi çabalarıyla kurtulan operatör: Minibüsü aradım ancak bulamadım