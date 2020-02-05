Van'daki çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Van'daki çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi - Son Dakika Dünya

Van'daki çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi

6 saat önce

Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüs ile bir iş makinesinin üzerine çığ düştü.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüs ile bir iş makinesinin üzerine çığ düştü. Kayıpları arayan ekiplerin de çığ altında kalmasıyla can kaybı 33'e yükseldi.. View on euronews

Van'daki çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi

Bahçesaray, Van, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:27 
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