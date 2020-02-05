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Van'daki çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi
6 saat önce
Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüs ile bir iş makinesinin üzerine çığ düştü.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüs ile bir iş makinesinin üzerine çığ düştü. Kayıpları arayan ekiplerin de çığ altında kalmasıyla can kaybı 33'e yükseldi.. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:27
Son Dakika Son dakika: Van'da çığ faciasının meydana geldiği bölge uyarıların ardından boşaltıldı MHP Lideri Devlet Bahçeli'den çığ açıklaması Bakan Soylu: Çığ felaketinde ölü sayısı 33, arama çalışmalarına yarın devam edilecek Esed rejimi kritik öneme sahip Serakib kasabasını ele geçirdi