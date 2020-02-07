Van'daki çığ felaketinde şehit olan Uzman Onbaşı Erat'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Van'daki çığ felaketinde şehit olan Uzman Onbaşı Erat'ın cenazesi toprağa verildi

6 saat önce

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan iki kişiyi aradıkları sırada düşen ikinci çığ sonucu 27 yaşında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat'ın cenazesi, Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

Van'daki çığ felaketinde şehit olan Uzman Onbaşı Erat'ın cenazesi toprağa verildi, System.String[]

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan iki kişiyi aradıkları sırada düşen ikinci çığ sonucu 27 yaşında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat'ın cenazesi, Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

Şehit Erat'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Ataköy 5. Kısım Camisi'ndeki cenaze töreninin ardından Edirnekapı Şehitliği'ne getirildi.

Defin işlemi sırasında, şehidin ailesini, yakınları ve askeri görevliler teselli etti.

Şehidin naaşı toprağa verildikten sonra İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, acılı aileye başsağlığı dileyerek Türk Bayrağı takdim etti.

Mezarlıktaki defin töreninin ardından şehit Uzman Onbaşı Cihan Erat için askerler tarafından saygı atışı yapıldı.

Jandarma, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:38 Kaynak: AA
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