Van'daki çığda hayatını kaybedenler için hatim okutuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'daki çığda hayatını kaybedenler için hatim okutuldu - Son Dakika

Van'daki çığda hayatını kaybedenler için hatim okutuldu

12 dakika önce

VAN'ın Edremit ilçesinde, Bahçesaray'da meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybedenler için hatim okunup, dua edildi.

Van'daki çığda hayatını kaybedenler için hatim okutuldu, System.String[]
VAN'ın Edremit ilçesinde, Bahçesaray'da meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybedenler için hatim okunup, dua edildi.

Bahçesaray ilçesinde artarda gelen çığ felaketlerinde 41 kişi hayatını kaybederken, 75 vatandaş da yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan çığ felaketinde kar yığınları altında kalan bir kişiyi arama çalışmaları sürerken, Edremit ilçesindeki merkez Ulu Camii başta olmak üzere birçok camide de hatimler okutuldu. Edremit Kaymakamlığı, Edremit Belediyesi ve Edremit İlçe Müftülüğü tarafından 5 camide hatim programı düzenlendi. Cuma Namazı öncesi Edremit Müftülüğü tarafından Kur'an-ı Kerim okutuldu. Hayatını kaybedenler için eller semaya yükselirken, şehit olan kamu görevlileri ve vatandaşlar için de dualar edildi. Program sonrası Edremit Belediyesi tarafından cami çıkışında vatandaşlara lokum ikram edildi.Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Edremit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ercan Karahan, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Edremit Kaymakamlığı, Edremit Belediyesi ve Edremit İlçe Müftülüğü olarak hayatını kaybedenler için bugün hatim programı düzenlediklerini vurgulayan Başkan Karahan, "Edremit Kaymakamlığı'nın öncülüğünde Edremit halkı bu anlamda bir duyarlılık gösterdi. Camilerimizde hatimler okundu, dualar edildi ve şehitlerimizin ruhlarına hediye edildi. Rabbimden bu tür felaketlerin bir daha yaşanmamasını diliyor, bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.


- Edremitvan
Edremit Belediyesi, Bahçesaray, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Ekonomideki iyileşmeler vatandaşın cebine ne zaman yansıyacak?" sorusuna Erdoğan'dan yanıt
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, Van'daki çığ felaketini araştırmak için 3 müfettiş görevlendirdi Türkiye'de Çinli'ye benzetilen çekik gözdü adam, Tayvanlı olduğunu ilginç bir yöntemle açıkladı İBB AKOM saat verdi! İstanbul için kar yağışı uyarısı

Son Dakika Haberleri
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım
15:41 Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında
16:01 Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı
15:07 Kerimcan Durmaz ve İrem Derici sokak ortasında kalça dansı yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 17:26:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'daki çığda hayatını kaybedenler için hatim okutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]